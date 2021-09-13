كومان: برشلونة لديه مستقبل بفضلي

رونالد كومان – برشلونة

سلط رونالد كومان المدير الفني لـ برشلونة، الضوء على العمل الذي قام به خلال الموسم الماضي في البلاوجرانا.

وسمح كومان بظهور عدد من اللاعبين الشبان مع الفريق الأول للنزول بمعدل أعمار برشلونة.

وقال كومان لمحطة NOS الهولندية: “برشلونة لديه مستقبل بفضلي أنا”.

وأوضح: “ليس بيدري فحسب، هناك 4 أو 5 لاعبين لديهم 18 أو 19 عاما سيصيرون لاعبين مذهلين لهذا النادي في ظرف 3 أو 4 سنوات”.

وكشف: “علاقتي مع لابورتا تحسّنت، لكن الأسبوع حدث شيء في رأيي ليس جيدا”.

وتابع: “قيل إنني لا أمتلك السلطة، لقد تحدث كثيرا. أعتقد أنه من المهم دوما توضيح الأمور”.

وأتم: “عندما لا يحسم النادي مستقبل مدربه، فإن العديد من التكهنات تخرج، وهذا يجعل الوضع سيئا للمدرب”.

كومان (58 عاما) يتولى تدريب برشلونة منذ مطلع الموسم الماضي، وقاده للفوز بكأس ملك إسبانيا.

وحصد برشلونة 7 نقاط في 3 مباريات خاضها بالدوري الإسباني هذا الموسم.

ويفتتح برشلونة مشواره في دوري أبطال أوروبا بمواجهة بايرن ميونيخ مساء غد الثلاثاء على ملعب كامب نو.