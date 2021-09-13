ناجلزمان: برشلونة يمكنه صنع الفارق رغم رحيل ميسي.. وليفاندوفسكي وجنابري جاهزان

برشلونة – بايرن ميونيخ

حذر يوليان ناجلزمان المدير الفني لبايرن ميونيخ لاعبيه من قوة منافسهم برشلونة رغم أن الفريق الكتالوني فقد أحد أهم لاعبيه هذا الموسم، وهو ليونيل ميسي.

ويستضيف برشلونة نظيره بايرن ميونيخ على ملعب كامب نو يوم الثلاثاء في افتتاح مباريات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا

وقال ناجلزمان في مؤتمر صحفي: “برشلونة لا يملك الآن لاعب بحجم ليونيل ميسي، ولكن ما زال الفريق يملك الكثير من اللاعبين الذين باستطعاتهم صنع الفارق”.

وأضاف “نحن مستعدون لكل شيء، أنا لا اتفق مع من يقول إن برشلونة ليس في أفضل حالاته”.

وشدد المدرب الشاب “في كل الأحوال نحن نريد الحصول على الـ3 نقاط”.

وواصل “التوقعات حول بايرن هي أن يكون من بين أفضل 3 فرق في أوروبا. بالتأكيد هو أكثر لقب يرغب الجميع في الحصول عليه، كل اللاعبين يريدون حقًا الفوز به مرة أخرى، وأنا أيضا أريد التتويج بدوري الأبطال”.

وكشف حالة لاعبيه قبل اللقاء بقوله “روبرت ليفاندوفسكي ظهر بشكل جيد في التدريبات بعد استبداله في لقاء لايبزيج”.

واستمر “سيرج جنابري سيسافر مع الفريق، أما كورنتين توليسو فلن يسافر”.

وأكمل “كينجسلي كومان سينضم للقائمة ولكن يبدأ المباراة كأساسي”.