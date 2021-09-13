إدارة السويحلي جددت مع 15 لاعبا استعدادا للممتاز

باشر الفريق الأول لكرة القدم بنادي السويحلي تدريباته بمقر النادي تأهبا لانطلاق الدوري الممتاز

إدارة السويحلي التي تسعى للمحافظة على قوام فريق الموسم الماضي قد جددت مع خمسة عشر لاعبا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم كما تعاقدت مع اللاعب فرج كوبا والصغير الكانوني وإضافة لذلك تعاقدت مع مؤيد القمودي و علاء قحيص و عبد الله بن خليل و معاذ الصغير القادم من فريق الأولمبي .

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