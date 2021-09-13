مؤتمر أليجري: لا يمكن توقع كرة القدم.. وتشيزني حارس كبير

ماسيمليانو أليجري – يوفنتوس

شدد ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس على ثقته في فويتشيك تشيزني حارس الفريق على الرغم من الأخطاء التي ارتكبها في أول مباراتين.

ويلتقي يوفنتوس غدا الثلاثاء مع مالمو في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا والتي ستقام على ملعب الأخير.

وقال أليجري خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: “في كرة القدم لا يمكنك توقع ما سيحدث، يجب أن نحاول فعل الأشياء الصحيحة، في الوقت الحالي في الدوري لم تسر الأمور على ما يرام، على الرغم من أن الفريق تصرف بشكل جيد، يجب أن نركز على مباراة غدا”.

واستمر “يجب مواجهة المباريات بهدوء ومعرفة ما يجب تحسينه بغض النظر عن النتائج”.

وتابع “تشيزني حارس بمستوى كبير وسيلعب غدا بشكل أساسي”.

وأوضح “كييزا لم يكن جاهزا 100% لذلك فضلنا عدم المخاطرة بفقدانه لفترة طويلة، وبيرنارديسي تعرض لضربة يوم السبت، لا شيء خطير ولكننا لم نرغب في المخاطرة به أيضا”.

وأكمل “كولوسوفسكي لاعب بصفات مهمة، يحتاج إلى تحسين إدارته للمباراة، سأقرر غدا ما إذا كان سيبدأ المباراة”.

وأضاف “نحن جميعا مسؤولون وفي هذه اللحظات نحتاج إلى مزيد من الشعور بالمسؤولية، علينا التحسن في أشياء كثيرة والاهتمام بالتفاصيل الصغيرة التي تصنع الفارق”.

وأتم “يجب على يوفنتوس أن يضع لنفسه هدفا وهو دخول الثمانية الأوائل في دوري أبطال أوروبا، ثم من هناك عليك دائما اللعب، ونحن دائما لدينا الرغبة في الفوز”.

ولم يتمكن يوفنتوس من تحقيق أي فوز في الدوري الإيطالي حتى الآن، إذ يمتلك الفريق نقطة واحدة من تعادل وهزيمتين.

وأوقعت القرعة يوفنتوس في المجموعة الثامنة بدوري أبطال أوروبا بجانب كل من مالمو وتشيلسي وزينيت سان بترسبرج.