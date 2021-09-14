قائمة “الملكي” ضد الإنتر في دوري الأبطال

كشف مدرب ريال مدريد الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، عن قائمة الميرنغي المُستدعاة للمباراة المرتقبة أمام الإنتر، ضمن منافسات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

واستدعى أنشيلوتي جميع نجوم الميرنغي المتاحين، باستثناء فيرلاند ميندي لأسباب فنية، ويغيب البرازيلي مارسيلو عن قائمة الملكي؛ بسبب إصابته في التدريبات الأخيرة، بالإضافة إلى غياب الويلزي جاريث بيل الذي تعرض للإصابة في أوتار ركبته اليمنى.

وبخصوص تشكيلة الفريق الرسمية ضد الإنتر ، فقد تضمنت في حراسة المرمى بكورتوا ولونين وفويدياس، وضمّ خط الدفاع، كارفخال وميليتاو وألابا وميغيل إلى جانب فاييخو وناتشو.

وضمّ خط الوسط، بمودريتش وكاسميرو، رفقة فالفيردي ولوكاس فاسكيز، إيسكو وكامافينجا وبلانكو، بينما يكون هازارد وبنزيما أساسيان في خط الهجوم، إلى جانب أسينسيو ويوفيتش وفينيسيوس وماريانو ورودريجو.

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