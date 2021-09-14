نادي “التحرير” بتاجوراء يستعدّ للموسم.. والفئات السنّية في مقدمة الاهتمامات

باشرت إدارة نادي التحرير بتاجوراء، الاستعدادات للموسم الجديد، وكانت الخطوة الأولى هي اختيار أطقم التدريب لفرق الفئات السنّية، وكلّفت المدرب “سراج شعيب” بتولي مهمة تدريب فريق الشباب.

كما كلفت الإدارة المدرب “محمد زيدان” بالإشراف على فريق الأشبال فيما سيكون المدرب “محمد بريك” مختصًا بجانب الإعداد البدني لمختلف فرق الفئات السنّية بالنادي الأزرق.

وحددت إدارة نادي التحرير يوم السبت القادم موعدًا لانطلاق التدريبات لفريقيْ الأشبال والشباب.

وستُجرى الحصص التدريبية بملعب الواحة الترابي، بصفة مؤقتة، وذلك إلى حين استكمال تعشيب وصيانة الملعب الرئيس بالنادي.

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