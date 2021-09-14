الاتحاد يباشر تحضيراته في تونس لإياب تمهيدي الكونفدرالية

وصلت بعثة فريق الاتحاد إلى العاصمة تونس، قادمةً من زنجبار؛ تحضيرًا لخوض مباراة الإياب أمام كي إم الزنجباري، في الدور التمهيدي الأول من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وحطّت طائرة بعثة الفريق الأول في مطار قرطاج، وهي تضمّ عناصر الفريق بالكامل إضافةً إلى الطاقم الفني والإداري لإجراء تحضيرات الفريق في العاصمة تونس لأيام عدة قبل السفر إلى صفاقس والاستعداد لاستضافة كي إم على ملعب الطيب المهيري.

وكان الاتحاد قد حقّق الانتصار في مواجهة الذهاب بهدفيْن دون ردٍّ، وفي حال التأهل إلى الدور التمهيدي الثاني؛ سيُواجه الترجي الرياضي التونسي.

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