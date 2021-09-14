“الذيب” يوجّه رسالةً تحفيزيةً مؤثرةً لجمهور التعاون

وجّه المدرب التونسي المخضرم، عمر الذيب، رسالةً إلى جمهور ومحبّي نادي التعاون الرياضي بمدينة اجدابيا.

وشكر “الذيب”، في رسالته التي نشرها على صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”؛ جماهير التعاون على كل ما قدموه له من تحفيز ودعم معنوي، طيلة السنوات الأربع الماضية، التي قضاها داخل أسوار نادي “البلاد”، وهو اللقب الذي يحلو لعشّاقه ترديده، بوصفه أكبر أندية اجدابيا.

وتمنى المدرب التونسي المحنّك كل التوفيق لفريق التعاون، وأن يحقق النتائج الإيجابية محليًا وأن يكون قادرًا، مستقبلاً، على التواجد في البطولات العربية والأفريقية.

وكان “الذيب” قد تولى قيادة التعاون، خلال المواسم السابقة، قبل إقالته، في منتصف الموسم الماضي؛ بسبب سوء النتائج لأصحاب الغلالة الزرقاء والصفراء.

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