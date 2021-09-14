مواعيد مباريات الثلاثاء 14-9-2021 والقنوات الناقلة.. قمة برشلونة وبايرن وعودة ليالي الأبطال

برشلونة – بايرن ميونيخ – 8-2

يشهد اليوم الثلاثاء عودة ليالي دوري أبطال أوروبا المثيرة بإقامة الجولة الأولى من دور المجموعات.

وفي تمام السابعة إلا ربع مساء وعبر قناة “بي إن سبورتس بريميوم 1” سيحل مانشستر يونايتد ونجمه كريستيانو رونالدو ضيفا على يانج بويز السويسري.

أما في تمام التاسعة فسوف يلتقي برشلونة مع بايرن ميونيخ لأول مرة بعد الهزيمة التاريخية قبل عام بنتيجة 8-2.

وستنقل المباراة عبر قناة “بي إن سبورتس بريميوم 1” كذلك.

وعبر قناة “بي إن سبورتس بريميوم 3” سيلتقي يوفنتوس مع مالمو السويدي.