ليبيا تشارك في أولى بطولات الشباب لكرة الطاولة في تونس

تشارك ليبيا بوفدٍ مكوّنٍ من ستة لاعبين في الدورة العالمية للشباب في كرة الطاولة WTT Youth Contender Tunis، في نسختها الأولى بتونس، خلال الفترة من 13 إلى 19 سبتمبر الجاري.

ويصل الوفد الممثل لليبيا، الجمعة، على أن تنطلق منافساته في البطولة، السبت المقبل.

وتَندرج البطولة، ضمن أهم الدورات المقرّرة من طرف الاتحاد الدولي لكرة الطاولة في العالم لسنة 2021، وتعدّ تحضيرًا مهمًا لاحتضان تونس بطولة العالم للشباب خلال سنة 2022.

ويُشارك 161 لاعبًا من 15 دولة، في البطولة التي ستُقام فعالياتها بقاعة رادس الرياضية، متعددة الاختصاصات.

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