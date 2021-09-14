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ليبيا تشارك في أولى بطولات الشباب لكرة الطاولة في تونس

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تشارك ليبيا بوفدٍ مكوّنٍ من ستة لاعبين في الدورة العالمية للشباب في كرة الطاولة WTT Youth Contender Tunis، في نسختها الأولى بتونس، خلال الفترة من 13 إلى 19 سبتمبر الجاري.

ويصل الوفد الممثل لليبيا، الجمعة، على أن تنطلق منافساته في البطولة، السبت المقبل.

وتَندرج البطولة، ضمن أهم الدورات المقرّرة من طرف الاتحاد الدولي لكرة الطاولة في العالم لسنة 2021، وتعدّ تحضيرًا مهمًا لاحتضان تونس بطولة العالم للشباب خلال سنة 2022.

ويُشارك 161 لاعبًا من 15 دولة، في البطولة التي ستُقام فعالياتها بقاعة رادس الرياضية، متعددة الاختصاصات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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