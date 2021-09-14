تحديد البرنامج الزمني لنشاطات الاتحاد الليبي لكرة السلة

طرابلس 14 سبتمبر 2021 (وال) حدد الاتحاد الليبي لكرة السلة ، رسميا البرنامج العام والزمني لنشاطات اتحاد السلة للموسم الرياضي 20212022 ،والتي ستكون على مدار ستة أشهر كاملة بداية من شهر سبتمبر الحالي حتى شهر مايو من العام المقبل .

هذا وستكون البداية الفعلية لهذا البرنامج الزمني لنشاطات ” الباسكت الليبي ” من شهر سبتمبر الحالي ، حيث ستشهد أيام 131415 إحالة لائحة المسابقات ولائحة عقود اللاعبين للأندية وأعضاء الجمعية العمومية ، وذلك لدراستها للإضافة أو التعديل عليها.

وسيشهد الشهر ذاته في هذا البرنامج الزمني، دورة إعداد حكام جدد تستغرق ستة أيام بداية من 25 سبتمبر الحالي وتنتهي يوم 30 من نفس الشهر.

شهر أكتوبر من هذا العام سيشهد العديد من البرامج الهامة، وبطبيعة الحال ستكون مثمرة بالنجاح، لاسيما أنه ستكون فيه دورة إعداد للمدربين، وذلك من الأول من شهر أكتوبر وتنتهي في السادس من الشهر ذاته، فيما سيكون هناك تجمع ودورة تنشيطية للحكام العامليين، و ذلك من يوم 7 حتى يوم 11 من أكتوبر الحالي.

هذا وستشهد أيام 1314 من شهر أكتوبر الجاري اجتماع الجمعية العمومية لاعتماد اللوائح فيها، فيما سيكون أيام 1617 تجمعا للحكام والمدربين والإداريين العامليين، وذلك لتوضيح التعديلات على القانون ولائحة المسابقات ولائحة عقود اللاعبين.

وسيفتح باب فترة القيد الأولى للاعبين المحليين والأجانب من يوم 18 وحتى 26 من شهر أكتوبر الحالي، بينما ستكون فترة القيد الثانية لاعب الحر من يوم 27 إلى 31 أكتوبر المقبل.

هذا وحدد اتحاد السلة في برنامجه الزمني الأول من شهر نوفمبر المقبل موعدا نهائيا لقرعتي الدوري والكأس لفئة الكبار للموسم الرياضي الجديد 2122 ، و سيكون تجمع منتخب ليبيا لكرة السلة تحت 20 عام، بالإضافة إلي لقاء ودي من الأول وحتى السادس من شهر ديسمبر المقبل، بينما ستكون أيام 15 وحتى 25 من ديسمبر القادم، تجمعا للمنتخب الليبي لفئة الكبار مصحوبا بلقاء ودي.

وحدد اتحاد السلة في برنامجه الزمني من الأولى وحتى السابع من شهر يناير من العام المقبل موعدا لفترة القيد الشتوي، ومن يوم 5 وحتى 10 تجمعا للمنتخب تحت 18 عام ولقاء ودي، ومن يوم 14 وحتى 19 تجمع للمنتخب الليبي لفئة الكبار يتخلله لقاء ودي، زد على ذلك تجمع منتخب ليبيا لكرة السلة تحت تحت 20 عام، وسيكون ذلك من يوم 24 وحتى 29 من شهر يناير المقبل.

ويحمل شهر فبراير من العام القادم تجمعان للمنتخبات الوطنية،خصوصا أنه سيكون فيه تجمعا لمنتخب تحت 16 تتخلله مباراة ودية، وذلك من يوم 7 وحتى 12 من فبراير المقبل، ومن 19 وحتى 23 فبراير المقبل تجمعا لمنتخب ليبيا الأول مرفق بمباراة ودية.

وسيشهد من الأول وحتى الثالث من شهر مارس القادم تقديم القائمة النهائية من 20 لاعبا للمشاركة في النهائيات وكأس ليبيا، كما حدد من يوم 6 وحتى 11 من شهر مارس القادم، موعدا لنهائيات ليبيا الأولى في بنغازي، فيما سيكون موعد نهائيات ليبيا الثانية من يوم 17 وحتى 22 مارس المقبل بمدينة طرابلس.

هذا وتم التحديد من يوم 5 وحتى 21 من شهر إبريل المقبل موعدا لتجمع منتخب ليبيا الأول لكرة السلة مصحوبا بلقاء ودي، فيما سيكون من يوم 2 وحتى 17 من شهر مايو القادم أيضا موعدا لتجمع منتخب ليبيا الأول لكرة السلة يتخلله لقاء ودي.(وال ـ طرابلس) س إ / ك و

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال