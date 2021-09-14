إليوت: سترويك لم يتعمد إيذائي ولا يستحق البطاقة الحمراء.. ولاعب ليدز يرد

محمد صلاح ضد ليدز

نفى هارفي إليوت لاعب ليفربول الشاب نية الإيذاء عن باسكال سترويك لاعب ليدز يونايتد بعد الإصابة القوية التي لحقت به خلال لقاء الفريقين.

وتلقى ليفربول ضربة قوية بعدما تعرض إليوت لإصابة مروعة في الكاحل بعد تدخل قوي من سترويك لاعب ليدز في الدقيقة 58 من مباراة الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي التي انتهت بفوز الحمر 3-0.

وقال إليوت عن لقطة الإصابة عبر إنستجرام: “لم يكن خطأ سترويك على الإطلاق”.

وأضاف “لم يستحق الحصول على البطاقة الحمراء، كان مجرد لقطة غريبة، لكن هذه الأشياء تحدث في كرة القدم”.

وأتم “سأعود أقوى بنسبة 100%، شكرا على كل هذا الدعم”.

فيما رد سترويك قائلا: “شكرا هارفي.. أتمنى أن تتعافى سريعا لتستمكل مسيرتك الرائعة”.

وغادر إيليوت ملعب إيلاند روود بعد 63 دقيقة بسبب الإصابة وتم نقله بعدها إلى المستشفى.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لعملية جراحية في الأيام القليلة المقبلة حسب بيان ليفربول.

جيمس بيرسي صحفي ذا أثليتك كشف أن الموعد الأقرب لإجراء العملية الجراحية سيكون الثلاثاء المقبل.

كلوب قال عن إصابة هارفي إليوت القوية بعد المباراة: “إنها في الكاحل. لقد سمعت أنه أصيب بخلع وأنهم لم يتمكنوا من إعادته إلى موقعه والآن هو في المستشفى”.

وتابع “هل أريد لشاب في مثل عمره أن يمر بهذه التجربة في مسيرته؟ لا. سنلعب كرة القدم بدونه، ولكننا سننتظره أيضا لأنه لاعب رائع. لقد رأيت الوضع، كان يمكنني رؤية أن قدمه لم تكن في الموقع الصحيح، ولهذا شعر الجميع بالصدمة”.

ورفض كلوب التعليق على حديثه المطول مع الحكم الرابع خلال هذه اللقطة، قائلا: “لست واثقا أن هذا هو الوقت الصحيح للحديث عن مثل هذه الأشياء”.

وفي تصريحات أخرى لـ”بي بي سي” لم يظهر المدرب اهتماما بشأن البطاقة الحمراء التي تلقاها باسكال سترويك مدافع ليدز إثر هذا التدخل، حيث قال: “لا يمكنني أن أشعر باهتمام أقل. هذا ليس شأني. إنها إصابة خطيرة بالنسبة للاعب يبلغ من العمر 18 عاما. البطاقة الحمراء لا تهم، ففي ظرف أسبوعين أو ثلاثة سيتمكن من العودة للعب، بينما هارفي لا يمكنه ذلك”.

إيليوت نشر صورة له عبر حسابه الشخصي في انستجرام بعد المباراة مباشرة وطمأن فيها الجماهير على حالته بعد الإصابة.

ليفربول فاز على ليدز يونايتد بثلاثة أهداف دون رد ليرفع رصيده للنقطة العاشرة وهو نفس رصيد مانشستر يونايتد وتشيلسي في صدارة الدوري.

video:1