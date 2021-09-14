منتخبنا الوطني يـتأهب لمصر بالدخول في معسكر بتركيا

يستعد منتخبنا الوطني لكرة القدم لدخول في معسكر خارجي بمدينة أنطاليا التركية في السابع والعشرين من الشهر الجاري استعدادا لتصفيات كأس العالم قطر 2022

المنتخب الوطني الذي يستعد لإجراء معسكر تحضيري لمواجهة المنتخب المصري في التاسع من الشهر المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة لتصفيات كأس العالم بملعب برج العرب بالإسكندرية .

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