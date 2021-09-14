اخبار الرياضة

منتخبنا الوطني يـتأهب لمصر بالدخول في معسكر بتركيا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار

يستعد منتخبنا الوطني لكرة القدم لدخول في معسكر خارجي بمدينة أنطاليا التركية في السابع والعشرين من الشهر الجاري استعدادا لتصفيات كأس العالم قطر 2022
المنتخب الوطني الذي يستعد لإجراء معسكر تحضيري لمواجهة المنتخب المصري في التاسع من الشهر المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة لتصفيات كأس العالم بملعب برج العرب بالإسكندرية .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الاحرار

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك