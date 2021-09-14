لوكاكو يقتنص فوزا صعبا لـ تشيلسي على زينيت.. ويوفنتوس يلتهم مالمو

لوكاكو تشيلسي زينيت دوري أبطال أوروبا

فاز تشيلسي الإنجليزي على ضيفه زينيت سانت بطرسبرج الروسي بهدف نظيف في أولى مباريات المجموعة الثامنة من دوري أبطال أوروبا.

المباراة شهدت تقديم الفائزين بالجوائز الفردية من تشيلسي في حفل الاتحاد الأوروبي الأخير، توماس توخيل أفضل مدرب وإدوارد ميندي أفضل حارس مرمى ونجولو كانتي أفضل لاعب وسط وجورجينو أفضل لاعب.

بعد شوط أول سلبي، اقتنص روميلو لوكاكو النقاط الثلاث لتشيليسي مع الدقيقة 69 بعد أن ارتقى لعرضية سيزار أزبلكويتا برأسه.

لوكاكو وقع على هدفه الرابع مع تشيلسي في أربع مباريات منذ انضمامه للفريق قادما من إنتر ميلان الإيطالي.

وفي نفس المجموعة، فاز يوفنتوس على مضيفه مالمو السويدي بثلاثة أهداف نظيفة.

تقدم أليكس ساندرو ليوفنتوس في الدقيقة 23 بصناعة رودريجو بينتانكور.

باولو ديبالا وسع الفارق من علامة الجزاء مع الدقيقة 45 قبل أن يضيف بعدها بدقيقة واحدة ألفارو موراتا الهدف الثالث قبل نهاية الشوط الأول.

وبذلك يتصدر يوفنتوس المجموعة الثامنة بفارق الأهداف عن تشيلسي ويأتي زينيت في المركز الثالث قبل مالمو متذيل المجموعة.

الجولة الثانية ستشهد مواجهة بين يوفنتوس وتشيلسي على أن يلتقي مالمو مع زينيت.