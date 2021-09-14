بايرن ميونيخ يحسم قمة “الكامب نو” بثلاثية

حسم بايرن ميونيخ قمة الجولة الأولى من المجموعة الخامسة بفوزه على مضيفه برشلونة بــــ 3 أهداف دون مقابل على ملعب كامب نو.

وسجل المخضرم توماس مولر أول أهداف المباراة في الدقيقة 34 بعد تسديدة تغيرت من المدافع الأورغواياني آراوخو، وعزز البولندي روبرت ليفاندوفيسكي التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 56 ، قبل أن يعود ليفاندوفسكي لإضافة الهدف الثاني له والثالث لفريقه قبل 5 دقائق من نهاية المباراة .

ليحقق الفريق البافاري أول ثلاث نقاط له في المجموعة، فيما توقف برشلونة عند رصيد خال من النقاط بينما يحتل كل من بنفيكا ودينامو كييف المركزين الثاني والثالث بعد تعادلهما بدون أهداف

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