ناجلزمان: بايرن من المرشحين للفوز بـ دوري الأبطال.. وسعيد لمغادرة كامب نو منتصرا

بايرن – برشلونة – ليفاندوفسكي

شدد يوليان ناجلزمان مدرب بايرن ميونيخ الألماني على الصعوبة التي لاقاها فريقه للفوز على برشلونة في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وفاز بايرن ميونيخ على برشلونة بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب كامب نو ضمن مباريات الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وقال ناجلزمان في تصريحات نقلتها صحيفة آس الإسبانية: “سنكون من المرشحين للفوز بدوري أبطال أوروبا إذا لعبنا بنفس المستوى الذي أظهرناه أمام برشلونة”.

واستمر “أنا سعيد بجميع اللاعبين، وخصوصا مولر لأنه افتتح التسجيل، وأيضا أوباميكانو الذي لعب مباراة مثالية كجميع زملاؤه في الدفاع”.

وتابع “سعيد لمغادرة كامب نو منتصرا، لقد فزنا على فريق صعب للغاية يمتلك لاعبين على أعلى مستوى من الجودة”.

وأضاف “لقد منحتنا الأهداف التحكم في المباراة، والكثير من راحة البال، وعرقنا كيف نتصدى لهجومهم”.

وأتم “لقد لعبنا بشكل جيد للغاية، ولكن كانت لدينا بعض المشاكل أيضا لأن برشلونة عرف كيف يدافع عن نفسه جيدا مما ترك لنا مساحات ضيقة جدا، هذا هو السبب في كوننا حصلنا على فرص قليلة في البداية، لحسن الحظ تمكنا من التسجيل مبكرا نسبيا”.

وفي المباراة الثانية بالمجموعة ذاتها تعادل دينامو كييف الأوكراني على ملعبه ووسط جماهيره أمام بنفيكا البرتغالي سلبيا.

ليظل الفريقين في المركزين الثاني والثالث خلف بايرن المتصدر، ويأتي برشلونة في المركز الرابع والأخير.