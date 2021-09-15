لوكاكو: التفاهم كبير مع أزبلكويتا.. وٍسأقدم كل ما أملك لـ تشيلسي

لوكاكو تشيلسي زينيت دوري أبطال أوروبا

أشاد البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي بالتفاهم مع زميله الإسباني سيزار أزبلكويتا مشيرا إلى أنهما دائما ما يتفقان حول ما سيفعلاه في مثل هذه الكرات.

تشيلسي فاز على زينيت سانت بطرسبرج الروسي بهدف دون رد سجله روميلو لوكاكو ليقتنص البلوز أول ثلاث نقاط في مجموعات دوري أبطال أوروبا.

لوكاكو قال في تصريحات لـ “بي تي سبورت”: “أنا سعيد جدا بالفوز، كان مستوانا أفضل من مباراة الدوري الأخيرة وعلينا أن نواصل التحسن”.

وأضاف “أتفق مع أزبلكويتا على نوع معين من الحركات على أرض الملعب، كان يتوجب علي أن أختار التوقيت الصحيح ولكنها كانت كرة جميلة منه”.

وواصل “كنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة ولكننا سيطرنا عليها جيدا”.

وأتم عن ما قد يعنيه الفوز بدوري أبطال أوروبا مع تشيلسي “إنها أول مباراة لي مع تشيلسي في البطولة بعد العودة وأنا سعيد بكل مباراة هنا، الآن كل التركيز على مباراة توتنهام. أتعامل مع كل مباراة على حدة وسأقدم كل ما أملك”.

تشيلسي سيخرج لمواجهة يوفنتوس 29 سبتمبر الجاري في الجولة الثانية من المجموعة الثامنة لدوري أبطال أوروبا.