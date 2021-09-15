دوري الأبطال .. مواجهات تاريخية بين الأندية الكبرى بأوروبا

تستكمل، اليوم الأربعاء، منافسات الجولة الأولى من مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم،

وسيُواجه ليفربول الإنجليزي، ميلان الإيطالي الذي عاد إلى مسابقته الأغلى من جديد بعد طول غياب، ومن سوء الحظ ستكون أول مواجهة له ضد الريدز، في مباراة لها تاريخ ثأري كبير بين الفريقيْن.

وسيحلّ فريق ريال مدريد الليلة ضيفًا على الإنتر في صدامٍ ناريٍ بينهما على أرضية ملعب “جوزيبي مياتزا”، ويفتقد الميرينغي بقيادة مدربه الجديد أنشيلوتي إلى خدمات الثلاثي مارسيلو وجاريث بيل وتوني كروس، بينما في المقابل يتمتع الإنتر، بطل الكالتشيو، تحت قيادة سيموني إنزاجي، بالقوة والشراسة حيث يملك النيراتزوري أسماءً كبيرةً عدة في تشكيلته، على رأسها النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز ونيكولا باريلا وإيدين دجيكو وإيفان بيريسيتش.

ننتقل إلى ملعب الاتحاد؛ حيث سيواجه مانشستر سيتي فريق لايبزغ في مواجهةٍ صعبةٍ على أبناء الإسباني جوارديولا، خاصةً أن الفريق الألماني يتميز بالقوة والندية دائمًا مع الفرق الكبرى رغم بدايته المتواضعة في بطولة الدوري الألماني حيث يحتل المركز الـ 12 برصيد ثلاث نقاط، بعد ثلاث هزائم وفوز وحيد.

أما على أرضية ملعب “واندا ميتروبوليتانو”؛ فيستضيف أتلتيكو مدريد الإسباني نظيره بورتو البرتغالي في مجموعةٍ ناريةٍ يتنافس فيها كلٌّ من ليفربول وميلان أيضًا، ويسعى الأرجنتيني دييجو سيميوني لقيادة أتلتيكو مدريد إلي مجدٍ أوروبيٍ، خاصةً أنه يملك التشكيلة المثالية هذا الموسم، كما استهل فريق بورتو مشواره في الدوري البرتغالي هذا الموسم بتحقيق ثلاثة انتصارات وتعادليْن.

وسينضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، اليوم، في تشكيلة باريس سان جيرمان أمام مضيفه كلوب بروغ البلجيكي، في مباراةٍ تشهد غياب الجناح الأرجنتيني الطائر آنخل دي ماريا بعد أن عاقبه الاتحاد الأوروبي “يويفا” بالإيقاف ثلاث مباريات، بسبب مخالفة ضد فرناندينيو في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا، الموسم الماضي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية