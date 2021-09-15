اتحاد الكرة.. مساعٍ لحضور الجماهير مباراة المنتخب ومصر

تقدم الاتحاد الليبي لكرة القدم بطلب رسمي للاتحاد الأفريقي بشأن حضور الجماهير الليبية لمباراة المنتخب الوطني أمام المنتخب المصري، المقرر إقامتها يوم 12 من أكتوبر المقبل، ضمن تصفيات المؤهلة لمونديال 2022.

ويحاول الاتحاد الليبي، من خلال هذا الطلب، إقامة المباراة بحضور الجمهور؛ لتقديم الدعم ومؤازرة فرسان المتوسط في مواجهة الفراعنة الحاسمة، خاصةً بعد تصدر المنتخب الوطني لمجموعته برصيد ست نقاط، بعد الفوز في الجولتيْن الأولى والثانية.

يُذكر أن المنتخب المصري يحتل المرتبة الثانية بعد ليبيا برصيد أربع نقاط في المجموعة السادسة، ولتحسين مركزه؛ تعاقد الاتحاد المصري مع المدرب المخضرم البرتغالي كارلوس كيروش، على أن يُعاونه كلٌّ من ضياء السيد مدربًا عامًا، وعصام الحضري مدربًا لحراس المرمى.

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