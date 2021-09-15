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قرعة نهائيات دوري كرة القدم داخل الصالات

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أجرت لجنة كرة القدم داخل الصالات، بالتعاون مع الاتحاد الفرعي طرابلس، قرعة نهائيات الدوري الليبي للعبة للموسم الرياضي 2020 – 2021، في قاعة 17 فبراير بالعاصمة وبمشاركة الفرق الستة المتأهلة لهذه المرحلة.

وتضمّ قائمة الفرق المشاركة في نهائيات الدوري الليبي لكرة القدم داخل الصالات، أندية النصر والبراق البريقة والسويحلي والاتحاد المصراتي واتحاد غريان والاتحاد.

يُذكر أن نهائيات ليبيا لكرة القدم داخل الصالات لهذا الموسم؛ ستُقام على أرضية قاعة 17 فبراير خلال الفترة من 15 سبتمبر إلى يوم 19 من نفس الشهر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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