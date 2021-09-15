“لوكاكو” يقود حامل اللقب لانتصار صعب على زينيت

حسم حامل اللقب تشيلسي مواجهة الجولة الأولى من المجموعة الثامنة، أمام ضيفه زينيت سان بطرسبرغ، بهدفٍ دون ردٍّ، على ملعب ستامفورد بريدج في لندن.

وانتظر البلوز حتى الدقيقة 69 ليسجّل له هدافه، روميلو لوكاكو، هدف المباراة الوحيد من كرة رأسية بعد عرضية من قائد الفريق سيزار أزبيليكويتا، ليُحقّق تشيلسي، بطل النسخة الماضية من دوري الأبطال، أول ثلاث نقاطٍ له، في رحلته الأوروبية هذا الموسم؛ ليتساوى مع يوفنتوس في صدارة المجموعة.

وتضم المجموعة الثامنة كلاً من تشيلسي إضافةً إلى يوفنتوس ومالمو السويدي إضافةً إلى زنيت سان بطرسبرغ الروسي.

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