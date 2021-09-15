“الشياطين الحمر” تتعثر في سويسرا

تعرض مانشستر يونايتد لخسارة مفاجئة خارج أرضه أمام يونغ بويز السويسري بهدفيْن مقابل هدف وحيد ضمن مباريات المجموعة السادسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وافتتح النجم كريستيانو رونالدو أول أهداف المباراة في الدقيقة الثالثة عشرة ليعود ويسجل مع الشياطين الحمر في البطولة الأوروبية بعد 12 عامًا، وعدل أصحاب الأرض النتيجة في الدقيقة السادسة والستين عبر الكاميروني نيكولاس نغيمالو، وفي الأنفاس الأخيرة من المباراة سجل الأمريكي جوردان سيباتشيو، هدف الفوز مستغلاً خطأً فادحًا من جيسي لينغارد، ليتوقف رصيد المانيو عند المركز الأخير، دون نقاط فيما تصدر يونغ بويز المجموعة بثلاث نقاط.

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