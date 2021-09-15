الاتحاد يواصل تدريباته بتونس استعدادًا لمواجهة الإياب

باشر بطل ليبيا، فريق الاتحاد، تدريباته في العاصمة تونس؛ تحضيرًا لخوض مواجهة الإياب أمام كمكم الزنجباري، في الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا .

وخاض الاتحاد التدريبات على ملعب الشاذلي زويتن في العاصمة التونسية، بقيادة المدرب أسامة الحمادي، وبحضور كل اللاعبين الذين شاركوا الفريق في المباراة الأخيرة، والتي حسمها الاتحاد بهدفيْن نظيفيْن، وأبرزهم محمد زعبية وأحمد الهرام والمعتصم صبو ومعاذ عيسى وربيع الشادي إضافة إلى المحترف التونسي غازي العيادي.

ومن المنتظر أن يخوض الاتحاد تدريباته، خلال الأيام المقبلة في تونس، قبل التحوّل إلى صفاقس لخوض مباراة الإياب على ملعب الطيب المهيري، الأسبوع المقبل.

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