وزير الرياضة يبحث متطلبات قطاع الرياضة ببلدية أوجلة

طرابلس 15 سبتمبر 2021 (وال)- عقد وزير الرياضة بحكومة الوحدة عبد الشفيع الجويفي اليوم الأربعاء، بمقر ديوان الوزارة بطرابلس؛ لقاء مع عميد بلدية أوجلة أحمد عيسى.

هذا وتم خلال اللقاء الذي حضره أيضًا، عضو المجلس الأعلى للدولة أحمد الأوجلي، وأعضاء المجلس البلدي، مناقشة المشاكل والمتطلبات البلدية، والإمكانيات المُتاحة لدى الوزارة التي يمكن أن تُقدمها لقطاع الرياضة داخل بلدية أوجلة.

كما تم خلال اللقاء مناقشة أوضاع البنية التحتية لقطاع الرياضية بالبلدية، والاحتياجات المُستعجلة التي يمكن تقديمها للبلدية، والتركيز والاهتمام بشريحة الشباب ودعمهم، والعمل على تطوير قدراتهم في كافة الألعاب الرياضية.

وأكد وزير الرياضة على أهمية الرفع من مستوى البنية التحتية لقطاع الرياضة في بلدية أوجلة وكل البلديات في ليبيا، وذلك من أجل النهوض بمقوماتها، وتوفير منشاَت رياضية عصرية لتوسيع قاعدة الممارسين للرياضة، وتحقيق تميز محلي داخل البلديات، لافتًا إلى أن الوزارة ستكون الداعم والمساند لهذه المشاريع التي تصب في مصلحة الرفع من مستوى قطاع الرياضة في ليبيا. (وال) ف م/ ر ت

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