إيقاف “ساري” مباراتين في الدوري الإيطالي

عاقب الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، مدرب لاتسيو ماورزيو ساري، بالإيقاف لمباراتيْن، وذلك على خلفية طرده خلال المباراة الأخيرة للفريق، أمام ميلان، في قمة الجولة الثالثة من الدوري.

ودخل مدرب الباينكوتشيليستي في مشادة مع لاعب ميلان أليكس ساليمايكرز، قبل أن يطرد الحكم دانييلي شيفي المدرب صاحب الـ 62 عامًا، بشكل مباشر.

وأشار موقع “سبورت إيطاليا” إلى أن “ساري” سيغيب بالتأكيد عن مواجهتيْ كالياري وتورينو، على التوالي، في السيريا آ، لكنه سيعود خلال مواجهة الديربي أمام روما في 26 سبتمبر الجاري.

ومن المنتظر أن يقدم لاتسيو استئنافه إلى لجنة العقوبات بالاتحاد الإيطالي، الأيام المقبلة.

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