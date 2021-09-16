سوبر هاتريك هالر يكرر إنجاز فان باستن ويقود أياكس لسحق سبورتنج بخماسية

سيباستيان هالر مهاجم أياكس

قاد المهاجم الفرنسي سيباستيان هالر فريقه أياكس الهولندي لسحق مضيفه سبورتنج لشبونة على ملعبه ووسط جماهيره بخماسية مقابل هدف.

وتألق هالر في أول مشاركة له في دوري أبطال أوروبا وسجل 4 أهداف “سوبر هاتريك”.

ويعد هالر أول لاعب يسجل “سوبر هاتريك” في أول مباراة له في دوري أبطال أوروبا، بعد ماركو فان باستن مع ميلان الإيطالي.

وسجل هالر أهدافه الأربعة في الدقائق 2 و9 و51 و63، بينما سجل هدف أياكس الخامس ستيفن بيرجويس في الدقيقة 39.

وجاء هدف سبورتنج لشبونة الوحيد عن طريق باولينيو في الدقيقة 47 من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة يتصدر أياكس المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن بروسيا دورتموند الألماني، وبعد ذلك يأتي بشكتاش التركي وسبورتنج لشبونة البرتغالي.

وكان دورتموند حقق الفوز على بشكتاش التركي بهدفين لهدف.