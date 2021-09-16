تعادل سلبي يسيطر على لقاء أتلتيكو وبورتو

خيّم التعادل السلبي بين أتلتيكو مدريد الإسباني و ضيفه بورتو البرتغالي في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب “واندا ميتروبوليتانو”، ضمن منافسات الجولة الأولي للمجموعة الثانية من دوري الأبطال.

ولم ينجح الفريقان في ترجمة الفرص التي سنحت لهما إلى أهداف على مدار الـ90 دقيقة من عمر اللقاء، وألغى الحكم هدفًا لفريق بورتو في الدقيقة الـ80 بعد العودة لتقنية الفار.

يُذكر أن اللاعب الفرنسي أنطوان جريزمان، القادم من فريق برشلونة إلى أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة؛ تلقى صافرات استهجان من جماهير فريقه القديم الجديد، بعد مشاركته كبديلٍ في الشوط الثاني.

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