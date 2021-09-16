الصفاقسي يتعاقد مع الليبي محمد عياد

تعاقد نادي الصفاقسي التونسي مع اللاعب الليبي الشاب، محمد عياد، الذي يلعب في مركز الظهير الأيسر، لمدة ثلاثة مواسم رياضية، في انتظار استكمال الإجراءات التأهيلية للاعب.

ووقّع “عياد”، البالغ من العمر 19 عامًا، مع الصفاقسي، قادمًا من نادي رفيق، بعد أن اجتاز الاختبارات الفنية والطبية.

ويعد محمد عياد من الأسماء التي برزت في المواسم الأخيرة، في البطولة الليبية، وقد خاض عددًا من التجارب المحلية مع أهلي طرابلس واليرموك و الأخضر والتحدي و الاتحاد المصراتي.

جديرٌ بالذكر أن نادي عاصمة الجنوب قد أعلن أيضًا عن انتداب الثنائي الجزائري هشام نقاش وماليك رياح.

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