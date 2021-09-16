تعادل مخيب للآمال للبارسيين أمام كلوب بروغ

تعادل باريس سان جيرمان مع مضيفه كلوب بروغ البلجيكي، بهدف لمثله، في الجولة الأولى من دور مجموعات مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وفشل سان جيرمان في استغلال الظهور الأول للنجم ليونيل ميسي أوروبيًا، بقميص أبناء العاصمة الفرنسية.

وافتتح أندير هيريرا التسجيل للباريسيين في الدقيقة 15 قبل أن يُعادل أصحاب الأرض النتيجة عن طريق هانز فاناكين في الدقيقة 27، وحاول ميسي كثيرًا ولكن العارضة وقفت له بالمرصاد.

وشهدت المباراة إصابة النجم الفرنسي كليان مبامبي؛ مما اضطر المدرب ماوريسيو بوتشيتينو لاستبداله.

واكتفى باريس سان جيرمان بنقطة يتيمة بعد هذا التعادل، ويتقاسم المركزيْن الثاني والثالث مع كلوب بروغ، بفارق نقطتيْن خلف المتصدر مانشستر سيتي الإنجليزي الذي تغلب على ضيفه لايبزغ الألماني بستة أهداف مقابل ثلاثة.

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