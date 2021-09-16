قبل السفر إلى بنغازي .. الأهلي طرابلس ينهي تحضيراته لتمهيدي الكونفدرالية

يواصل الأهلي طرابلس تدريباته في مقر النادي، وذلك قبل خوض مباراة الدور التمهيدي من مسابقة الكونفدرالية الأفريقية أمام حي الوادي نيالا السوداني، والتي ستُقام الأحد المقبل، على ملعب شهداء بنينا في بنغازي.

وشارك في التدريبات العديد من لاعبي الفريق الأول، كما استعان المدرب سيموندي ببعض العناصر من فريق الشباب للمشاركة وكسب الخبرة.

وخاض التدريبات المسائية للفريق، الحارس محمد نشنوش، إضافةً إلى بدر حسن وصالح الطاهر ومحمد الترهوني ومنصور رزق، إضافةً إلى معتز المهدي، وعددٌ من لاعبي الفريق الذين غادروا إلى السودان، في الأيام الماضية،

ويطمح الأهلي، بقيادة المدرب الفرنسي بيرنارد سيموندي، إلى العبور للدور المقبل من المسابقة الأفريقية، حيث سيخوض مباراةً واحدةً، بعد إلغاء مواجهة الذهاب الأسبوع الماضي في السودان؛ لسوء أرضية ملعب الخرطوم.

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