كلوب: هذا ما حدث بين شوطي لقاء ميلان

ليفربول – ميلان – هندرسون

كشف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول ما حدث مع لاعبيه عقب نهاية الشوط الأول ضد ميلان بالتأخر 1-2 قبل أن ينتصر الفريق في نهاية اللقاء.

وفاز ليفربول على ميلان بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب أنفيلد، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: “لم أكن غاضبا على الإطلاق بين الشوطين، كنت أعلم أن الفوز قادم”.

وأضاف “ميلان تفوق في آخر 15 دقيقة بالشوط الأول لأننا فقدنا الكرة في لحظات عديدة، بعدما لعبنا بشكل جيد للغاية”.

وتابع “كنت في الواقع في انتظار صافرة نهاية الشوط الأول وكنت سعيدًا حقا عندما أطلق الحكم صافرته لنتمكن من حل ذلك”.

وأكمل المدرب الألماني “تحدثنا عن ذلك بين الشوطين ومن ثم لم تعد لدينا هذه المشكلة”.

وشدد “هذه هي الوظيفة التي يجب علي القيام بها. لا يمكنني الاحتفال لمدة 30 دقيقة وبعد ذلك أشعر بالغضب لمدة 15 دقيقة”.

وأتم “تحدثت بين الشوطين للتأكد من أن لدينا فرصة للفوز في الشوط الثاني، وهذا ما فعلناه بنجاح”.

سجل فيكايو توموري بالخطأ في مرماه، بالإضافة إلى هدف لـ محمد صلاح، وآخر لـ جوردان هندرسون لـ ليفربول، فيما سجل أنتي ريبيتش، وبراهيم دياز هدفا ميلان.

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الفوز رفع ليفربول إلى ثلاث نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثانية، فيما تجمد رصيد ميلان عند لا شيء من النقاط في المركز الأخير.



































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