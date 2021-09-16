المنتخب الوطني يصعد 27 مركزًا في تصنيف “الفيفا”

صعد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم إلى 12 مركزًا ضمن تصنيف “الفيفا” الصادر لشهر سبتمبر الحالي، وذلك بعد تحقيقه انتصاريْن متتاليْن في انطلاق تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 .

واحتل المنتخب الوطني المركز 110 ضمن التصنيف العالمي، فيما جاء في المرتبة الـ 27 على مستوى القارة الأفريقية، ويأتي صعود فرسان المتوسط 12 مركزًا بعد صدارته للمجموعة السادسة وتحقيقه الفوز على كل من منتخب الغابون بهدفيْن مقابل هدفٍ على ملعب شهداء بنينا، والفوز على أنغولا بهدفٍ دون ردٍّ في العاصمة لواندا، على التوالي، في تصفيات المونديال.

ويأمل المنتخب الوطني في الصعود مراكز إضافية، في حال العودة بنتيجة إيجابية في الجولتيْن الثالثة والرابعة أمام المنتخب المصري، في التاسع والثاني عشر من أكتوبر المقبل.

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