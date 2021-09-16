إدارة الأهلي طرابلس تحسم صفقة “أحمد القديري”

حسمت إدارة نادي الأهلي طرابلس صفقة لاعب فريق الاتحاد المصراتي، أحمد القديري، لمصلحتها، وذلك بعد تنافسٍ كبيرٍ على النجم الدولي الموهوب خاصةً بين الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي.

وأصدرت إدارة نادي الاتحاد المصراتي بيانًا، أوضحت فيه حيثيات انتقال القديري للأهلي طرابلس.

وجاء في البيان أن نادي الأهلي بنغازي كان قد اتفق مع النادي المصراتي على ضمّ اللاعب، ولكن بعد فتح باب الانتقالات دخل الأهلي طرابلس، على الخط وطلب ضمّ القديري لصفوفه، خاصةً أن اللاعب قد أبدى ارتياحه للعرض، واللعب في طرابلس؛ نظرًا لظروفه العائلية.

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