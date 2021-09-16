رغم أنف المعارضة.. فيفا: غالبية الجماهير تؤيد إقامة كأس العالم كل عامين

كأس العالم

رغم المعارضة العالمية التي تحظى بها هذه الفكرة، أصر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” على تمتع مشروع إقامة كأس العالم كل عامين بدعم أغلبية جماهير اللعبة.

جاء ذلك بناء على استطلاع للرأي أجراه الكيان الحاكم لكرة القدم، بخصوص المشروع الذي يقوده آرسين فينجر مدرب آرسنال التاريخي ورئيس تنمية الكرة العالمية في فيفا.

وبحسب هذا الاستطلاع، فإن فيفا يملك دعما عالميا لهذه الخطة من الجماهير خصوصا المشجعين الأصغر سنا في الأسواق النامية خارج أوروبا، التي تمثل كتلة المعارضة الأبرز لتعديل مواعيد المونديال.

وقال فيفا في بيانه: “حصلنا من استطلاع رأي على ردود أفعال بخصوص دراسة إمكانية تعديل موعد إقامة كأس العالم للرجال. نتيجة هذا الاستطلاع الذي أقيم في يوليو 2021 سيتم استخدامها كجزء من عملية استشارة أوسع تتضمن الجماهير وذلك على عدة مراحل”.

وأضاف “15 ألفا من المشاركين أظهروا اهتماما بكرة القدم وكأس العالم من استطلاع يتضمن 23 ألف شخص في 23 بلدا بـ6 قارات، وذلك بواسطة خبراء مستقلين متخصصين في الصناعة”.

وأوضح “بناء على النتائج الأولية، يمكن الوصول إلى هذه النتيجة: غالبية الجماهير تفضل رؤية كأس العالم للرجال يتكرر بصورة أكبر، وبين هذه الغالبية، مقترح إقامته كل عامين هو الخيار المفضل. هناك فوارق بين الأسواق التقليدية والأسواق النامية في كرة القدم، والأجيال الأصغر في كل المناطق تعد أكثر تفتحا واهتماما بالتغيير من الأجيال الأكبر”.

وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه مستمر في إقامة الاستطلاعات المشابهة، حيث سينتقل إلى 100 ألف شخص في أكثر من 100 بلد حول العالم، وسيتم نشر النتائج أيضا.

ويعارض الاتحاد الأوروبي “يويفا” هذه الفكرة، كما يشاركه الرأي اتحاد أمريكا الجنوبية “كونمبول”، وأيضا رابطة اللاعبين “فيفبرو” ورابطة الأندية الأوروبية، ويتشارك الجميع في تحذير “فيفا” من اتخاذ هذه الخطوة بصورة منفردة، ورغم ذلك لا يزال الاتحاد الدولي مستمرا في خطته.