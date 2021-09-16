218 ترصد تحضيرات الاتحاد في تونس تحضيرا لإياب تمهيدي أبطال أفريقيا

خاص 218

بعد تدشينه أول مباراة في الموسم الجديد بانتصار مستحق خارج الديار في زنجبار بهدفين دون مقابل ، ها هو الاتحاد بطل الدوري الممتاز يكثف تحضيراته في العاصمة تونس من أجل اقتلاع بطاقة الترشح إلى الدور المقبل من دوري أبطال أفريقيا .

ورفع المدرب أسامة الحمادي والطاقم الفني نسق التحضيرات عقب الرحلة الشاقة إلى تونس، تدريبات لإزالة الإرهاق وأخرى تكتيكية بمشاركة أبرز اللاعبين، الفريق أجرى تدريباته الصباحية على الملعب الجانبي بالمنزه، قبل أن يخوض المرحلة الثانية خلال الفترة المسائية على أرضية ملعب الشاذلي زويتن وذلك تمهيداً للسفر إلى صفاقس لخوض مواجهة الإياب أمام كمكم الزنجباري .

رغبة اللاعبين كانت واضحةً لمواصلة الجاهزية الكاملة رغبة كشفَ عنها معاذ عيسى أحد نجوم الموسم الماضي والذي سجل أول أهداف الفريق في مواجهة الذهاب في زنجبار .

الحال مختلف هذا الموسم وكذلك الطموحات ، بطل ليبيا سيكون جاهزاً للدخول في مرحلة انطلاق الموسم بشكلٍ أكبر في حال ضمان العبور إلى الدور المقبل وحينها سيبدأُ التفكير بجديةٍ في موقعة الترجي الرياضي التونسي والتي تعد اختباراً مبكراً للقلعة الحمراء في الأجواءِ الأفريقية .

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