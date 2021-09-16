تقرير| خاص| نقابة الإعلاميين الرياضيين تحتفل بتوزيع جوائز الدوري الليبي في نسختها الثانية

بنغازي 16 سبتمبر 2021 (وال)- احتفلت النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين؛ بتوزيع جوائز الدوري الليبي 2020 – 2021 في نسختها الثانية والمقامة ببلدية بنغازي.

وقد بدأت الاحتفالية التي أقيمت يوم أمس بمقر وزارة الاقتصاد والمراقبة بنغازي، بكلمة رئيس النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين المهندس نصر المهدوي، وكلمة عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الليبي لكرة القدم عادل الأوجلي، وكلمة الرئيس الفخري للحفل اللاعب الدولي السابق لنادي الأهلي بنغازي ونيس خير.

وتخللت الاحتفالية التي حضرها أعضاء مجلس النواب إبراهيم الزغيد، وزايد هدية، وفهمي التواتي، ورئيس لجنة التقييم الأستاذ عبد الهادي السويطي، ورئيس غرفة الاقتصاد والتجارة منعم السعيطي، عرضًا مرئيًا لوثائقي يلخص تاريخ كرة القدم الليبية من إعداد الإعلامي زين العابدين بركان.

كما حضر الاحتفالية مدير ميناء بنغازي البحري الكابتن يزيد بوزريدة، ورؤساء الأندية الرياضية، واللاعبين القدامى، وحكام اللعبة، والمهتمين بالشأن الرياضي، وفروع مكاتب الإعلاميين الرياضيين.

في ختام الاحتفالية؛ تم توزيع الجوائز وبعض الدروع من قبل الرئيس الفخري للحفل اللاعب ونيس خير، على الفائزين وهم:

أفضل مدرب : أسامة الحمادي مدرب نادي الاتحاد.

أفضل مهاجم : أنيس السلتو الأهلي طرابلس.

أفضل لاعب وسط: فيصل البدري من نادي الهلال.

أفضل هداف : عبد الرحمن العمامي من نادي الأخضر.

أفضل مدافع : علي يوسف من نادي الأهلي بنغازي.

أفضل لاعب صاعد: نور الدين القليب من نادي السويحلي.

أفضل حارس مرمى: معاد اللافي من نادي الاتحاد.

أفضل حكم : عبد الباسط شهوب.

يُشار إلى أن هذا الموسم الثاني للحفل والأول كان قد أقيم الموسم الماضي في مدينة طرابلس، وسيُقام سنويًا عقب انتهاء الموسم الكروي من الدوري الليبي. (وال) م ب/ ر ت

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