وزير الشباب يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره المصري في مجال الشباب

القاهرة 16 سبتمبر 2021 (وال)- وقّع وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية فتح الله الزني، مذكرة تفاهم مع وزير الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية، للتعاون في مجال الشباب.

وجاء ذلك ضمن مذكرات التفاهم في مختلف المجالات الموقعة بين الوزارات بين البلدين عقب عقد الدورة الحادية عشرة للجنة العليا الليبية المصرية المشتركة اليوم الخميس بالعاصمة المصرية القاهرة، برئاسة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي للمرة الأولى منذ عام 2009.

حيث ناقشت عددًا من الملفات؛ لتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات، والتي تستهدف تحقيق التكامل والتنمية الاقتصادية للبلدين. (وال) ن هـــ / ر ت

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