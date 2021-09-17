يد – يحيى خالد يقهر هانسن.. وهاشم وزين يكملان انتصارات المصريين في دوري أبطال أوروبا

يحيى خالد

شهدت الجولة الأولى من منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة اليد، تألقا للاعبين المصريين وخروجهم منتصرين.

ففي المجموعة الثانية، أبدع يحيى خالد وقاد فريقه تيليكوم فيزبريم المجري لفوز مهم على ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 34-31 ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وتأخر فيزبريم بفارق 4 أهداف في المباراة، لكن تألق يحيى خالد مكّنه من العودة في النتيجة وتحقيق الفوز.

وسجل اللاعب المصري 10 أهداف –أكثر من أي لاعب آخر في اللقاء-، كما صنع 6 أهداف لزملائه.

وتفوق خالد على منافسه الدنماركي ميكيل هانسن لاعب باريس سان جيرمان الذي اكتفى بتسجيل 7 أهداف.

وفي مباراة أخرى بنفس المجموعة، ساهم أحمد ممدوح هاشم في فوز فريقه دينامو بوخارست الروماني على فيف تارجي كيلسي البولندي بنتيجة 32-29.

وسجّل هاشم 3 أهداف من 3 تسديدات على المرمى بنسبة نجاح 100%.

وفي نفس المجموعة أيضا، فاز برشلونة الإسباني بمشاركة علي زين على مضيفه فلينسبورج هاندفيت الألماني بنتيجة 25-21.

وأطلق زين 3 تسديدات على المرمى ونجح في تسجيل هدف وحيد.

ويحمل برشلونة لقب المسابقة، ويستعد لمواجهة الزمالك في ربع نهائي كأس العالم للأندية يوم 6 أكتوبر المقبل.