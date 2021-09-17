مورينيو بعد خماسية صوفيا: لست راضيا عن الأداء.. لم نستحق النتيجة

جوزيه مورينيو – روما × ساليرنتانا

أبدى جوزيه مورينيو مدرب روما الإيطالي اعتقاده أن الفريق لم يلعب جيدا رغم فوزه على سسكا صوفيا البلغاري بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد في دوري المؤتمر الأوروبي.

وقال مورينيو في تصريحاته لـ “سكاي سبورت إيطاليا” بعد المباراة: “لم نلعب جيدا. في بعض الأوقات أدينا بشكل جيد، كفريق قوي يتحد. تحدثنا عن ذلك بالفعل ويجب أن نستمر في الاتحاد أكثر كفريق حين ندخل اللحظات الصعبة”.

وأضاف “لست راضيا عن الأداء بصورة عامة. لم نلعب بجودتنا رغم أننا تدربنا على هذه الأمور قبل يومين، ولكن الظهيرين لم يدفعا اللعب للأمام بالصورة اللازمة، ولم يكن هناك ما يكفي من الحدة، وخسرنا الكثير من الثنائيات الدفاعية”.

وأوضح “لا يمكنني القول أننا لعبنا بصورة سيئة، ولكننا لم نلعب جيدا وبالتأكيد ليس بما يكفي للخروج بنتيجة 5-1. نعم لدينا جودة أعلى مما يملك سسكا صوفيا ولكننا لم نقم بما يكفي”.

وسجل لورنزو بيليجريني نجم وسط روما هدفين اليوم، ليكشف مورينيو أيضا عن وصول أزمة تجديد عقده إلى نهايتها.

وقال المدرب البرتغالي: “إنه لاعب يملك الجودة، وأخبرني بالأمس أنه سيوقع عقده الجديد قريبا. أعتقد أن هذا سيمنحنا المزيد من القوة فيما يتعلق بالرابط الذي يبنيه مع الجماهير”.

وواصل “بيليجريني هو قائد الفريق، سيوقع عقده الجديد وهو مهم للغاية بالنسبة لنا”.

وكان روما قد تلقى الهدف الأول بعد 10 دقائق من خطأ دفاعي فادح، ولكنه نجح في العودة وتحقيق فوزه السادس من أصل 6 مباريات في جميع المسابقات هذا الموسم.