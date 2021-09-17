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ليبيا تعتذر عن المشاركة في الدورة العالمية للشبان في كرة الطاولة

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

الوفد الليبي يعتذر عن المشاركة في الدورة العالمية للشبان في كرة الطاولة WTT Youth Contender Tunis في نسختها الأولى بتونس

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قناة 218 الليبية

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