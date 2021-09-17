ليبيا تعتذر عن المشاركة في الدورة العالمية للشبان في كرة الطاولة

الوفد الليبي يعتذر عن المشاركة في الدورة العالمية للشبان في كرة الطاولة WTT Youth Contender Tunis في نسختها الأولى بتونس
عن مصدر الخبر
قناة 218 الليبية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
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