الاتحاد المصري لكرة القدم يطالب بحضور الجماهير في لقاء ليبيا

تقدم الاتحاد المصري لكرة القدم بطلب إلى “الكاف” للسماح بحضور الجماهير في المباراة التي ستجمع بين منتخبيْ مصر وليبيا، في تصفيات كأس العالم.

وأشار الاتحاد المصري إلى أن وجود الجماهير المصرية لمؤازرة منتخب الفراعنة سيصبّ في مصلحة الفريق، ويُساعده على تحقيق حلم التأهل للمونديال.

جديرٌ بالذكر أن المنتخب المصري سيستضيف المنتخب الوطني في التاسع من شهر أكتوبر، في الجولة الثالثة من التصفيات، وبعد ثلاثة أيام فقط؛ سيحلّ المنتخب المصري ضيفًا في ليبيا؛ لمواجهة فرسان المتوسط في الجولة الرابعة.

يُشار إلى أن المنتخب الليبي يتصدر مجموعته برصيد ست نقاط بفوزيْن على كلٍّ من الغابون وأنغولا، على التوالي، ويليه المنتخب المصري برصيد أربع نقاط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية