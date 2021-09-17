“كارلوس كيروش”: مشوار التأهل إلى المونديال يبدأ من مواجهة ليبيا

قدّم الاتحاد المصري لكرة القدم مدرب المنتخب الأول الجديد، كارلوس كيروش، لوسائل الإعلام، في العاصمة القاهرة، وذلك بعد الاستغناء عن الطاقم الفني السابق، بقيادة المدرب حسام البدري.

وشدد المدرب البرتغالي على ضرورة التركيز، والعمل من أجل تحقيق حلم التأهل إلى كأس العالم 2022.

وأضاف أن مشوار التأهل إلى المونديال يبدأ من مواجهة منتخبنا الوطني في التاسع من أكتوبر المقبل، كما أوضح أنه سيبدأ على الفور مهام العمل، والبدء في وضع منظومة لتحقيق أهداف الطاقم والاتحاد المصري لكرة القدم.

وكشف “كيروش” أن منتخبنا الوطني يعدّ صعبًا للغاية بالنظر إلى مستوياته في انطلاق التصفيات الأفريقية، لكنه أشار إلى أن لاعبي الفراعنة سيكونون جاهزين بشكلٍ كاملٍ لكل المباريات الرسمية.

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