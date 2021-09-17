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فيكتور أوسيمين يسجّل ثنائيةً في كينغ باور

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكن نابولي من تحقيق تعادلٍ صعبٍ، على ملعب كينغ باور، أمام مضيفه ليستر سيتي، بهدفيْن لمثليْهما، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم، اليوروباليغ.

وافتتح أيوزي بيريز أول أهداف المباراة في الدقيقة التاسعة، وأضاف هارفي باتريس الهدف الثاني في الدقيقة 64 لليستر سيتي، وبعد خمس دقائق قلّص النيجيري فيكتور أوسيمين الفارق لنابولي، قبل أن يعود أوسيمين لتسجيل التعادل في الدقيقة 87.

وحصل كل فريق على نقطة واحدة، وأصبحا في المركزيْن الثاني والثالث، فيما يتصدر ليغا وارسو، الترتيب، بعد انتصاره على سبارتاك موسكو، بهدفٍ دون ردٍّ.

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قناة 218 الليبية

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