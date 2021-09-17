“الماك بايس” يفتتحون الجولة الخامسة من البريمرليغ أمام ليدز يونايتد

يستقبل نيوكاسل، على ملعبه سانت جيمس بارك، ضيفه ليدز يونايتد، في افتتاح مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويطمح الماك بايس لتحسين صورته في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعد تعادلٍ واحدٍ خلال المباريات الأربع الماضية، مقابل ثلاث هزائم، كان آخرها الخسارة الكبيرة، الجولة الماضية، على ملعب أولد ترافورد، أمام مانشستر يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدفٍ وحيدٍ.

وسيكون المدرب ستيف بروس، تحت ضغطٍ كبيرٍ من قبل الجمهور؛ لتحقيق الانتصار أمام ليدز يونايتد، الذي لا يختلف حاله كثيرًا عن نيوكاسل، حيث يملك نقطتيْن من أصل 12 نقطة، يحتل بها المركز الـ 17، حيث تعرض للخسارة في آخر مباراة أمام ليفربول، بثلاثية دون ردٍّ.

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