شباب بلوزداد الجزائري يتعاقد مع الليبي أنس المصراتي

تعاقد نادي شباب بلوزداد الجزائري مع المهاجم الليبي، أنس المصراتي، قادمًا من نادي الهلال الليبي، لمدة موسمٍ واحدٍ.

وسيحلّ المصراتي مكان مهاجم منتخب بنين، مارسلين كوكبو، الذي فسخ عقده مع شباب بلوزداد، بالتراضي بين الطرفيْن.

يُذكر أن اللاعب أنس المصراتي، يبلغ من العمر 27 عامًا، وبدأ مسيرته الكروية مع نادي بنغازي الجديدة، ثم انضمّ إلى فريق النصر موسم عام 2011، لينضمّ بعد ذلك إلى فريق الهلال في عام 2018، وأحرز مع الفريق أكثر من 20 هدفًا وصنع أكثر من ثمانية أهداف.

ويعدّ المصراتي واحدًا من أفضل المهاجمين في الدوري الليبي بالموسم الماضي 2020-2021، حيث سجل عشرة أهداف، جعلته يحتل المركز الثاني، بعد عبد الرحمن العمامي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية