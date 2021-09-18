سبورت: برشلونة مستمر في مطاردة سترلينج

رحيم سترلينج – مانشستر سيتي

يواصل برشلونة الإسباني استهدافه لضم رحيم سترلينج جناح مانشستر سيتي على سبيل الإعارة في سوق الانتقالات الشتوية يناير، وذلك بحسب صحيفة “سبورت” الكتالونية.

وتشير الصحيفة لوجود محاولات سابقة خلال الصيف، حيث تواجد ماتيو أليماني المدير الرياضي للبلوجرانا في مدينة مانشستر لمحاولة إتمام هذا الاتفاق.

فشلت الصفقة خلال الصيف واستمر وجود سترلينج في مانشستر سيتي، ولكن وفقا للمصدر ذاته، فإن برشلونة مستمر في هذه المساعي بغرض إتمام هذه الصفقة على سبيل الإعارة في يناير.

يأتي ذلك بالتزامن مع قلة مشاركات اللاعب في صفوف مانشستر سيتي، وتراجعه مع زيادة خيارات النادي بالآونة الأخيرة على الأطراف، خصوصا مع بقاء برناردو سيلفا وانضمام جاك جريليش من أستون فيلا مقابل 100 مليون جنيه استرليني.

ويعاني سترلينج من قلة واضحة في دقائق اللعب مع بداية الموسم، حيث شارك أساسيا في مباراة وحيدة هي الأولى في البريميرليج ضد توتنام، وهي الخسارة الوحيدة للفريق في المسابقة.

بعد هذه المباراة شارك في المباريات الثلاث التالية كبديل، وسجل هدفا وحيدا في شباك نورويتش خلال 29 دقيقة لعب، كما حظي بـ32 دقيقة ضد آرسنال ثم 26 دقيقة ضد ليستر، وأخيرا في دوري أبطال أوروبا ضد لايبزيج نال 19 دقيقة فقط، بمجموع 176 دقيقة فقط في 5 مباريات.

على الناحية الأخرى يعاني برشلونة من فقر في الخيارات الهجومية، إزاء إصابة الرباعي أنسو فاتي وعثمان ديمبلي وسيرخيو أجيرو ومارتن برايثوايت، بالتزامن مع رحيل أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد وقبلهم خروج ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان، لتنحصر الخيارات الأمامية في ممفيس ديباي ولوك دي يونج والبقية من الناشئين.

يذكر أن سترلينج انضم إلى مانشستر سيتي في صيف 2015 مقابل 57 مليون جنيه استرليني، ومنذ ذلك الوقت فاز مع الفريق بلقب البريميرليج 3 مرات.