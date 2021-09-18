هيريرا: لا أفهم اعتبار سان جيرمان فاشلا لعدم التتويج بدوري الأبطال

أندير هيريرا وليونيل ميسي – باريس سان جيرمان وكلوب بروج

شدد أندير هيريرا لاعب باريس سان جيرمان على عدم فهمه لاعتبار الناس باريس سان جيرمان كفريق فاشل في حالة عدم التتويج بدوري أبطال أوروبا.

وأجرى هيريرا حوارا مع صحيفة ماركا الإسبانية وجاء كالتالي..

هل تعتقد بأن مبابي سيبقى بعد نهاية الموسم أم سيذهب لمدريد؟

“هذا يعتمد على ما سيحدث في هذا الموسم، إذا شعر بأهميته سيكون للنادي فرص أكبر للحديث من أجل بقائه، وزملائه في الفريق سيحاولون جعله يشعر بالراحة ولكنه في النهاية قرار شخصي للغاية”.

كيف ترى سيرخيو راموس؟

“أعرف بأنه يعاني بداخله لعدم قدرته على اللعب، لكنني رأيته اليوم وكان متحمسا ومبتسما ومتشوقا للعب بالكرة مع بقية المجموعة”.

هل يوج كراهية لباريس سان جيرمان في إسبانيا بسبب الحصول على ليونيل ميسي وراموس؟

“كرة القدم تثير المشاعر، أتفهم وجود أشخاصا في إسبانيا يشعرون بالألم لوجود قائد برشلونة وريال مدريد معنا حاليا، هذه كرة القدم”.

هل تتفهم اعتبار الناس أن باريس سان جيرمان فاشلا في حال عدم التتويج بدوري أبطال أوروبا في وجود ميسي ومبابي ونيمار؟

“لا أتفهم ذلك، كيف أن الفرق الكبيرة الأخرى غير مطالبة بالفوز بدوري الأبطال، وفقط باريس سان جيرمان هو المطالب به، أعقتد أن لعب نصف النهائي والنهائي على التوالي إنجاز رائع ولا أفهم كيف أن ينظر إليه على أنه فشل”.

“إنه أمر لا يصدق، لا أحد يسأل ريال مدريد، وتشيلسي، وبرشلونة، ومانشستر سيتي، ويوفنتوس عن ذلك، دوري الأبطال أجباري بالنسبة لنا ولا اعتقد أن ذلك أمر مناسب”.

من برأيك يمتلك الجودة الأعلى بين الثلاثي؟

“كيليان هو الأفضل في المساحات، ونيمار الأفضل في الخيال والقيام بحركات لا يتوقعها أحد، أما ميسي فهو الأفضل في كل شيء آخر، في فهم اللعبة ومتى يلعب كرة قصيرة ومتى يلعب كرة طويلة، وما يجب فعله في كل الأوقات، قد يكون الظهير الأيمن أو الأيسر الافضل، سيكون الأفضل في كل المراكز ماعدا حارس المرمى”.

من سيسدد ركلات الجزاء في باريس؟

“الحقيقة أن ذلك لم يحدث حتى الآن، ولم نتناقش حول الموضوع، ولكن لدي يقين بأنه لن يكون أنا، لا أعتقد أن ذلك سيسبب أي مشاكل، الثلاثي يتمتعون بعلاقة قوية فيما بينهم، لا أعرف ما إذا كانوا سيتبادلون الأدوار أو يلعبون حجر ورقة مقص”.

أرقامك اختلفت وزادت مع بداية الموسم الحالي، ما الذي اختلف في طريقة لعبك؟

“لا شيء، استمر في التدريب والعمل بقوة وألعب بنفس الطريقة، ربما الآن مع وجود الكثير من المهاجمين في المقدمة يهمل المنافسون وصولي أكثر وهذا يفيدني، وقد يمكن تفسير ذلك بأنني أجد الكرة أمام وأسجل، ولكن لن نتفاجأ لو توقفت عن التسجيل يوما ما لإن ذلك ليس طبيعيا”.

وشارك هيريرا مع باريس سان جيرمان منذ بداية الموسم في سبع مباريات، وتمكن خلالهم من تسجيل أربعة أهداف وصناعة هدفين.

وانضم هيريرا لباريس سان جيرمان في 2019 قادما من صفوف مانشستر يونايتد، وتمكن خلال تلك الفترة من تسجيل ستة أهداف وصناعة ستة آخرين.