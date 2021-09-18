المدرب صالح رحيل يُعلن انتهاء تجربته مع “دارنس”.. قبل أن تبدأ

كشف المدير الفني لفريق دارنس لكرة القدم، المدرب صالح رحيل، عن فكّ ارتباطه نهائيًا من تدريب الفريق الأول لكرة القدم لنادي دارنس.

وقد أعلن “رحيل”، بصورة مفاجئة، انتهاء مسيرته التدريبية مع الفريق، التي لم تبدأ فعليًا بعد، عقب انتهاء الانتخابات الجمعية العمومية للنادي.

وعبّر “رحيل”، عبر حسابه الشخصي على “فيس بوك”، عن امتنانه لكل جماهير دارنس على استقباله، متمنيًا في الوقت نفسه التوفيق للفريق في استحقاقاته المقبلة.

جديرٌ بالذكر أن المدرب “رحيل” سبق له أن درّب فريق التحدي، الموسم الماضي، قبل إقالته في أبريل الماضي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية