“صلاح” و”النني” متاحان لقائمة الفراعنة في مواجهة ليبيا

أصدرت حكومة المملكة المتحدة قرارًا برفع الحظر عن السفر لدولة مصر؛ لتصبح من “الدول الخضراء” المسموح بالسفر إليها، دون الدخول إلى الحجر الصحي.

وسيسمح هذا القرار للمحترفيْن المصرييْن المتواجديْن في الدوري الإنجليزي الممتاز، محمد صلاح نجم ليفربول، ومحمد النني لاعب الأرسنال، بالحضور خلال لقاء منتخبنا الوطني في مباراتيْ الجولتيْن الثالثة والرابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم.

وتتصدر ليبيا مجموعتها السادسة بست نقاط؛ حققتها من فوز أمام أنغولا بهدفٍ نظيفٍ وتعادلٍ أمام الغابون بهدف لمثله، بينما تسعى مصر صاحبة النقاط الأربع للفوز على المنتخب الليبي؛ لتتصدر المجموع

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