استقرار الحالة الصحية لأسطورة كرة القدم “بيليه”

عاد أسطورة كرة القدم البرازيلية، “بيليه”، إلى العناية المركزة في مستشفى أينشتاين، في ساو باولو، بعد خضوعه لعملية جراحية، مطلع الشهر الجاري.

وأعلن المستشفى إلى أن “بيليه” عاد إلى العناية المركزة، بعد صعوباتٍ في التنفس، كإجراء وقائي، وبعد استقرار حالته؛ تم وضعه تحت الملاحظة، كما أشار الطاقم الطبي إلى أن حالة الأسطورة البرازيلية مستقرة.

وخضع “بيليه”، البالغ من العمر 80 عامًا، في الرابع من الشهر الجاري لجراحة لإزالة ورم في القولون، تم اكتشافه بعد فحوصاتٍ روتينيةٍ، حيث بقي في العناية المركزة لمدة عشرة أيام قبل أن يخرج لمدة يومين فقط ويعود مجدًدا.

وعانى “بيليه”، خلال الفترة الأخيرة، من العديد من الأزمات الصحية.

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